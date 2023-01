Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230102 - 0006 Frankfurt-Sossenheim: Straßenraub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (02. Januar 2023) kam es in Sossenheim zu einem Straßenraub, bei dem ein bislang unbekannter Täter die Handtasche eines 51-jährigen Mannes erbeuten konnte. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Der Geschädigte befand sich gegen 07:05 Uhr im Bereich der Carl-Sonnenschein-Straße, als sich ihm ein Mann näherte und ihm seine Herren-Handtasche, in der sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden, gewaltvoll entriss. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Westerbachstraße und von dieser grob in Richtung Rödelheim. Der Geschädigte konnte den Mann zeitweise verfolgen, schrie dabei mehrfach lautstark um Hilfe, bis er ihn letztlich aus den Augen verlor.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt, dünne Statur; bekleidet mit kurzer schwarzer Jacke und schwarzer Kapuze (über den Kopf gezogen), dunkler Hose und dunklen Handschuhen, Mund und Nase waren bedeckt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 entgegen, gerne auch jede andere Polizeidienststelle.

