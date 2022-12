POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haustür in ein Reihenhaus in der Bergamastraße in Böblingen ein. In der Folge wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld, persönliche Dokumente sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ...

