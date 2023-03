Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Verursacher vermutlich ein Fahrradfahrer

Warendorf (ots)

Vermutlich ist ein Fahrradfahrer Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Donnerstagabend (16.3.2023, 20.00 Uhr) und Freitagmorgen (17.3.2023, 8.00 Uhr) auf der Westernfelder Straße in Freckenhorst ereignet hat. Der Flüchtige fuhr gegen einen roten Renault Twingo, der auf dem Grundstück der Besitzerin abgestellt war. Am Unfallort stellten Polizisten Spuren fest, die auf einen Fahrradfahrer hindeuten sowie Blut. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

