Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alfa Romeo gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen von Donnerstag, 16.3.2023, 20.00 Uhr auf Freitag, 17.3.2023, 8.20 Uhr von der Garagenzufahrt eines Wohnhauses an der Straße Zur Polterkuhle in Oelde ein Auto. Der entwendete schwarze Alfa Romeo Stelvio hat das amtliche Kennzeichen GT-VS 9980. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell