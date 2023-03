POL-WAF: Drensteinfurt. Polizisten beobachteten Verkehrsverstoß - Autofahrer besitzt keinen Führerschein

Warendorf (ots) - Zwei angebliche Wasserwerkmitarbeiter lenkten am Donnerstag, 16.3.2023, 15.15 Uhr ein Senior in Wadersloh ab und bestahlen ihn. Die Tatverdächtigen gelangten unter dem Vorwand der Rohrreinigung in die Wohnung des Mannes auf der Von-Wendt-Straße, wo zur Zeit Glasfaserbauarbeiten stattfinden. Während der Wadersloher mit einem der Unbekannten den Keller aufsuchte, betrat der zweite Mann die Wohnung und ...

