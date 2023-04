Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage

Apolda (ots)

In der Nacht zum 16.04.2023 brachen unbekannte in das Vereinsgebäude der Kleingartenanlage in der Niemöllerstraße in Apolda ein. Um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen, hebelten die dreisten Diebe ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Innenräume und entwendeten Lebensmittel, Kleidung, Kamerazubehör und eine Musikbox im Gesamtwert von ca. 450,00 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

