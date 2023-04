LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - In der Jakobstraße wurde durch unbekannte Täter die Fassade eines Wohnhauses mit einem Schriftzug in roter Farbe besprüht. Nach Angaben des Geschädigten soll der Tatzeitraum zwischen dem 06.04.2023, 21:00 Uhr und dem 07.04.2023, 10:00 Uhr liegen. An der Fassade entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Künstler liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

