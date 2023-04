Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 17.04.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurde ein in der Carl-August-Allee, vor der Apotheke, ordnungsgemäss geparkter Pkw Audi A6 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher streifte beim Vorbeifahren den Audi im Bereich des Außenspiegels und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell