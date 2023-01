Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro/Sprinter bei Einbruch gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in ein Büro in der Staberger Straße ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes hebelten die Täter im weiteren Verlauf weitere Türen auf und durchsuchten die einzelnen Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Vermutlich am frühen Montagmorgen, gegen 02:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Jahnstraße ein. Sie entwendeten in der Folge Bargeld, weitere Gegenstände sowie einen Mercedes Sprinter. Gegen 04:25 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der beobachtet hatte, wie zwei Männer den Mercedes Sprinter auf einer Parkfläche in der Südstraße abstellten und anschließend in ein Taxi stiegen. Sie fuhren in unbekannte Richtung davon. Die alarmierten Polizeibeamten konnten am entwendeten Mercedes Sprinter frische Unfallspuren feststellen. Er wurde sichergestellt. Das Taxi konnte nicht mehr angetroffen werden. Eine genauere Beschreibung der tatverdächtigen Personen liegt der Polizei nicht vor. Hinweise zur Identität der Männer nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell