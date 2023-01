POL-MK: Diebstahl während Anlieferung/Einbruch über Balkontür

Letmathe (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte am Insterburger Weg Zugang zu einem weißen Mercedes Benz E 250 verschafft. Sie durchwühlten den Wagen, stahlen eine Werkzeugtasche, einen Plattenträger und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. Am Donnerstag zwischen 16.30 und 19 Uhr wurde eine Deutschlandfahne von einem Fahnenmast an der Bartholomäusschule an der Unterfeldstraße gestohlen. (cris) ...

