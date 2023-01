POL-MK: Fahrzeug durchwühlt/ Fahne gestohlen

Iserlohn (ots) - Ein etwa 14 bis 16 Jahre altes Mädchen hat am Donnerstagabend um 20.22 Uhr eine brennende Kerze in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring aufgestellt. Mitarbeiter kamen am nächsten Morgen in das Geschäft, bemerkten den Brandgeruch und fanden die abgebrannte Kerze, deren Feuer glücklicherweise ...

mehr