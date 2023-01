Altena (ots) - Ein 27-jähriger Mann soll am Sonntag ein 16-jähriges Mädchen im Altenaer Bahnhof aufs Bahngleis geschubst haben. Gegen 17.15 Uhr hielt der Regionalexpress nach Dortmund am Gleis 2 des Altenaer Bahnhofs. Eine 16-Jährige Nachrodterin stieg aus. Ein Mann lief hinter ihr her. Vor den Augen anderer Fahrgäste packte er sie von hinten an beiden Armen und warf sie auf das Gleis 1. Er sprang oder fiel ebenfalls ...

