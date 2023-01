Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kerze im Supermarkt postiert/ Streit nach Unfall/ Schlafender Mann im Beet/ Mädchen mit Messer bedroht/ Einbrecher in Geschäften/ Einbruch in Hütte

Iserlohn (ots)

Ein etwa 14 bis 16 Jahre altes Mädchen hat am Donnerstagabend um 20.22 Uhr eine brennende Kerze in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring aufgestellt. Mitarbeiter kamen am nächsten Morgen in das Geschäft, bemerkten den Brandgeruch und fanden die abgebrannte Kerze, deren Feuer glücklicherweise nicht auf die Einrichtung übergegriffen hatte. Bei der Durchsicht von Kameraaufnahmen entdeckten die Mitarbeiter das Mädchen beim Anzünden und Abstellen der Kerze. Die Polizei sicherte die Aufnahmen und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Nach einem mutmaßlich provozierten Unfall kam es am Samstagabend auf der Straße Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Fahrern. Als die Polizei eintraf, war der hinten fahrende Pkw-Fahrer weg. Vor Ort gab der vordere Fahrer (23, aus Solingen) an, er habe nach rechts abbiegen wollen, als der Hintermann aufgefahren sei. Der Unfallgegner und sein Mitfahrer seien ausgestiegen, hätten auf ihn eingeschlagen und seien dann weggefahren. Sein Unfallgegner meldete sich zeitgleich auf der Polizeiwache, um dort Anzeige zu erstatten. Der 33-jährige Iserlohner berichtet, der andere Fahrer sei ihm bereits auf der A46 aufgefallen. Dieser habe ihn dort mehrfach überholt und ausgebremst. Auf der Dortmunder Straße stoppten beide, stritten, stiegen wieder ein und fuhren weiter. Dann habe der Solinger ihn überholt und auf der Straße Altstadt abrupt gebremst, was zu dem Auffahrunfall geführt habe. Beide Fahrer hatten weitere Personen im Wagen, die die Fassung ihres jeweiligen Fahrers bestätigen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Am Samstag gegen 6.30 Uhr haben sich zwei 34 und 40 Jahre alte Männer in einer Spielhalle am Kurt-Schumacher-Ring zunächst verbal, dann körperlich gestritten. Einer von beiden soll mit einem eingeklappten Klappmesser, der andere mit einem unbekannten Metallgegenstand zugeschlagen haben. Die Polizei stellte ein Klappmesser sicher. Einer der beiden wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag um 3.40 Uhr entdeckte eine Streifenwagen-Besatzung einen schlafenden Mann in einem Hochbeet an der Friedrichstraße, in Rufweite zur Polizeiwache. Als sie ihn weckten, reagierte der alkoholisierte Mann aggressiv und schrie die Beamten an, er könne machen, was er wolle. Auf die Frage nach Ausweispapieren reagierte er aggressiv: Er ging er mit erhobenen Fäusten auf einen Polizeibeamten zu. Auf die Androhung, Reizstoff gegen ihn einzusetzen, reagierte er nicht. Der Polizeibeamte setzte darauf das Reizstoffsprühgerät ein und brachte ihn zu Boden. Auf dem Weg ins Gewahrsam bedrohte er die Polizeibeamten mehrfach und versuchte, sich immer wieder aus seiner Fesselung zu befreien. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er im Gewahrsam untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Eine 56-jährige Frau hat heute Morgen an einer Bushaltestelle am Grünen Weg ein 12-jähriges Mädchen mit einem Messer bedroht. Polizeibeamte griffen die Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Sie war mit einem Einkaufswagen unterwegs. Die Polizeibeamten legten der Frau Handfesseln an und brachten sie zur Wache. Dort beschimpfte die Frau eine Polizeibeamtin fortwährend unter anderem als "Hure und Schlampe" und stieß alles Mögliche an Beschuldigungen und anderen Beleidigungen aus, um dann ihre Handtasche nach der Beamtin zu werfen. Auf Anordnung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde sie nach PsychKG in eine Klinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Körperverletzung, Widerstands und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte.

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag zweimal Geschäfte umstellt und nach Einbrechern durchsucht. Am Samstag um 22.47 Uhr sind Unbekannte in einen Markt an der Osemundstraße eingebrochen. Sie öffneten vor laufenden Überwachungskameras gewaltsam eine Schiebetür, brachen eine Tür und die Spinde der Mitarbeiter auf. Sie erbeuteten mindestens Einhell-Akkuschrauber und Schlagbohrer und flüchteten nach wenigen Minuten in dem Gebäude aus dem Haupteingang in Richtung Niddastraße. Angaben zur möglichen Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entdeckte die Polizei lediglich einen Unbeteiligten in einem Gebüsch in der Nähe. Zeugen beobachteten die möglichen Täter auf der Flucht. Die erste Person wurde auf 1,70 Meter, sein Komplize auf 1,75 Meter geschätzt. Beide hatten dunkle, kurze Haare. Einer trug vermutlich eine schwarze, glänzende Dauenjacke und eine blaue Jeanshose mit Löchern, schwarze Sneaker mit weißen Applikationen und einen breiten Ring am rechten Ringfinger. Außerdem hat er einen Bart. Sein Komplize trug eine schwarze längere Jacke, eine blaue Jeans, die an beiden Beinen hochgekrempelt war, braune Schuhe, Arbeitshandschuhe und eine Mütze mit einem weißen Emblem vorn (eventuell Adidas). Die Polizei sicherte Spuren. Um 3.27 Uhr ging ein Alarm aus einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße ein. Unbekannte Täter hatten eine Öffnung in das Gebäudedach geschnitten. Im Gebäude stemmte sie eine steinerne Wand auf, um an die Rückseite eines Geldautomaten zu gelangen. An dessen Rückwand scheiterten sie dann jedoch offenbar. Auch dort verlief die Durchsuchung des Gebäudes ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. Am heutigen Montagmorgen sind Unbekannte in ein Handygeschäft an der Wermingser Straße eingebrochen. Sie zerstörten um 3 Uhr das Schaufenster und lösten dabei einen Alarm aus. Sie schnitten die Diebstahl-Sicherungen mehrerer Handys und Smartwatches durch oder rissen sie ab. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Zwischen dem 30. Dezember und dem vergangenen Freitagmorgen wurde in der Nähe vom Flugplatz Hegenscheid die Eingangstür einer Forsthütte aufgebrochen. Aus der Hütte wurde nichts gestohlen. Dafür demontierten die ungebetenen Gäste die kupfernen Regenrinnen und Fallrohre. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell