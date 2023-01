Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer verletzt

Soest (ots)

Am Samstag, 07.01.2023, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Niederbergheimer Straße in die Andreas-Gryphius-Straße. Ein 63-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem VW Golf die Niederbergheimer Straße in südliche Richtung und wollte nach links in die Andreas-Gryphius-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen einen auf der Niederbergheimer Straße stadteinwärts fahrenden 58-jährigen Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Bremsung nicht verhindern konnte und mit seiner Honda die Beifahrerseite des PKW touchierte. Der Motorradfahrer kam zwar nicht zu Fall, verletzte sich aber nichtsdestotrotz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 7000,- Euro. (je)

