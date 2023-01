POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest aktuell

Anröchte (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitag, 06.01. im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "Am Jakobsberg" ein. Die/der Einbrecher näherte/n sich unbemerkt dem an die Feldflur angrenzenden Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand von Mellrich und hebelten eine rückwärtige Zugangstür auf. Im Haus wurden diverse Räume betreten und durchsucht. Ob Wertgegenstände entwendet ...

