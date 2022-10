POL-UN: Unna - Arbeiter bei Verkehrsunfall aus Kranwagenkorb auf Post-Lkw-Dach geschleudert

Werne (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagmittag (10.10.2022) gegen 13.05 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Heitkamp in Werne zu einem Wohnungsbrand. Ein 67-jähriger Bewohner musste von der Feuerwehr aus dem Objekt gerettet werden. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr kann aktuell ...

mehr