Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220629 - 0689 Frankfurt-Gallus: Einbrecher kehrt zurück - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Die zurückgelassene Jacke eines 20-jährigen Einbrechers führte in der Nacht zu Mittwoch (29. Juni 2022) zu dessen Festnahme.

Zuvor verschaffte sich dieser um kurz nach Mitternacht in der Hufnagelstraße Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, in welche er durch ein geöffnetes Fenster gelangte. In Anwesenheit eines schlafenden Mieters durchwühlte der 20-Jährige auf der Suche nach Wertsachen die Wohnräume. Dabei erbeutete er ein Mobiltelefon, Zigaretten, eine Versicherungskarte und einen Reisepass. Noch während der Tatausführung erschien ein weiterer Mieter der betreffenden Wohnung und bemerkte den Eindringling. Dieser ergriff über ein Fenster die Flucht in den Hinterhof und geriet dann außer Sichtweite. Jedoch kehrte der Dieb später zurück, da er offensichtlich seine Jacke am Einstiegsfenster vergessen hatte. Der Wohnungsmieter erkannte ihn wieder und sprach ihn an. Gemeinsam mit weiteren Zeugen gelang es, den jungen Mann, welcher nun wieder die Beine in die Hand nahm, nach einer kurzen Nacheile zu stellen.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 20-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, fest. Ein Teil des Diebesgutes hatte er noch einstecken. Er kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

