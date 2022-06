Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220629 - 0688 Frankfurt-Eschersheim: Schussgeräusche - 22-Jähriger verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (28. Juni 2022) kam es in Eschersheim zu einem Vorfall, bei dem ein 22-Jähriger durch den Einsatz einer Schusswaffe verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 22-Jähriger gegen 20.00 Uhr in der Haeberlinstraße auf, als mutmaßlich ein unbekannter Mann eine Schusswaffe gegen diesen einsetzte. Zeugen hörten zu diesem Zeitpunkt mehrere Schüsse und sahen einen Mann, der zu Fuß in Richtung Am Ginnheimer Hang flüchtete. Umgehend begaben sich Kräfte der Polizei zu der gemeldeten Örtlichkeit. Vor Ort trafen sie auf einen 22-Jährigen, der Verletzungen an den Händen aufwies. Nach medizinischer Behandlung durch die verständigten Rettungskräfte kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem geflüchteten Mann verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung: Männlich, circa 180 cm, circa 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare; bekleidet mit grünem Polo-Shirt und hellblauer Jeans.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder dem unbekannten Mann machen können, sich unter der Rufnummer 069-755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen in der Sache, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

