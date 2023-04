LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 17. April 2023 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen. Der Betroffene konnte durch die eingesetzten Beamten bei einer Bekannten in Apolda angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Der junge Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Suhl-Goldlauter gebracht. Dort muss er die kommenden 7 Monate seine Zeit verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

