LPI-J: Haftbefehl realisiert

Weimar (ots) - In der Prager Straße wurde im Zeitraum vom 15.04.2023, 08:30 Uhr bis zum 16.04.2023, 13:45 Uhr mehrere Kellerboxen in einem Mehrfamilien- haus aufgebrochen. Entwendet wurden lediglich einige Werkzeuge, wie Schraubenschlüssel und Schraubzwingen im Wert von 80 Euro. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf ca. 400 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

