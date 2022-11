Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (475/2022) Autofahrer stirbt bei Unfall auf K 205 zwischen Meensen und Jühnde - Ursache bislang unklar

Göttingen (ots)

Kreisstraße 205 zwischen Meensen und Jühnde Montag, 14. November 2022, gegen 07.00 Uhr

JÜHNDE (jk) - Auf der K 205 zwischen Meensen und Jühnde (Landkreis Göttingen) ist am Montagmorgen (14.11.22) ein Autofahrer aus Göttingen bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam der 49-Jährige gegen 07.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Transporter nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die K 205 war bis zum Nachmittag voll gesperrt.

