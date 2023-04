Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Pkw-Aufbrüche; Verkehrsunfall; Brände

Reutlingen (ots)

Weitere Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.04.2023 / 11.57 Uhr

In der Innenstadt von Reutlingen sind am Wochenende weitere Fahrzeuge ins Visier eines Kriminellen geraten. Auch in einem Parkhaus in der Lederstraße wurden zwei dort abgestellte Pkw durch das Einschlagen eines Seitenfensters aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen prüft einen Zusammenhang der Fälle und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach wie vor um Zeugenhinweise. (mr)

Römerstein-Böhringen (RT): Größerer Einsatz nach Brandmeldung

Ein Kaminbrand im Gebäude eines Gasthofs in der Albstraße hat am Montagvormittag in Böhringen für Aufregung gesorgt. Gegen 9.30 Uhr war der Brand mit unklarem Ausmaß der Integrierten Leitstelle gemeldet worden. Weil ein Dachstuhlbrand im Raum stand, rückten vorsorglich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu der Gaststätte aus. Vor Ort konnte festgestellt, dass es sich glücklicherweise nur um einen Kaminbrand handelte, bei dem niemand verletzt worden und auch kein Sachschaden entstanden war. (ak)

Bad Urach (RT): Pkw gegen Motorrad

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Einmündung der Hanner in die Sirchinger Steige ereignet hat. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Hanner Steige von Bleichstetten kommend abwärts, um an deren Ende nach links in die L 249/Sichinger Steige in Richtung Bad Urach einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Bad Urach kommenden und mit seiner KTM die Sirchinger Steige aufwärts fahrenden, 25-jährigen Bikers. Der Motorradfahrer, der den Ermittlungen zufolge zum Glück mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, wurde bei der anschließenden Kollision auf die Motorhaube des BMW aufgeladen und stürzte in der Folge auf den Asphalt. Mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen wurde der junge Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Der Pkw und das Motorrad mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. (ak)

Bad Urach (RT): Rauch aus Gebäude

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Neue Straße ausgerückt, nachdem über Notruf eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss gemeldet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand war in der Küche des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, das zu der gemeldeten Rauchentwicklung geführt hatte. Offenbar könnte beim Kochen verwendetes Speiseöl auf einer eingeschalteten Herdplatte den Brand, den die Feuerwehr rasch unter Kontrolle und gelöscht hatte, verursacht haben. Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge circa 25.000 Euro. Das Erdgeschoss ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. (mr)

Ostfildern (ES): Brandalarm an Schule in Nellingen

Ein ausgelöster Brandalarm hat am Montagvormittag, gegen 9.40 Uhr, an einer Schule in der Straße In den Anlage in Nellingen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Unbekannter in einer Toilette einen Böller gezündet, wodurch der Alarm ausgelöst worden war. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand augenscheinlich ebenfalls nicht. (mr)

Albstadt (ZAK): Brand in Firma

Zum Brand in einer Firma in der Bildstockstraße im Stadtteil Ebingen sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 20.25 Uhr war der Alarm der automatischen Brandmeldeanlage bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, woraufhin die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten ausrückte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Serverraum der Firma zu einem Brand gekommen war. Da der Raum durch Brandschutztüren vom Rest des Gebäudes abgetrennt war, konnten die Flammen von der Feuerwehr schnell erstickt und so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

