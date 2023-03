Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Täter nach Raubstraftat festgenommen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr fiel im REWE-Markt am Hasselter Platz ein 37-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl auf. Ein Ladendetektiv, der die Tat beobachtete hatte, sprach ihn daraufhin an und forderte ihn zum Stehenbleiben auf. Der Täter versuchte daraufhin, sich in Richtung Ausgang zu begeben und bedrohte dabei den Detektiv mit seinen Fäusten. Unter Mithilfe zweier weiterer Zeugen konnte der Detektiv den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des Täters wurde in einer Jackentasche ein aufgeklapptes Messer gefunden. Da der 37-jährige einschlägig vorbelastet und ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wegen "Schweren Raubes" wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell