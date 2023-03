POL-LIP: Lage. Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Hund.

Lippe (ots) - Eine 59-jährige Blombergerin übersah am Donnerstagvormittag (02.03.2023) beim Linksabbiegen eine Fußgängerin. Sie bog mit ihrem Fiat Panda vom Doktorweg in die Straße Am Lustgarten ab, als sie nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde. Durch den Zusammenstoß verletzte die 71-jährige Fußgängerin, die daraufhin stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Am Fahrzeug entstand kein ...

