POL-LIP: Detmold. Aufmerksamer Bürger wird bedroht.

Ein aufmerksamer 17-jähriger Detmolder wurde am Donnerstagnachmittag (02.03.2023) Augenzeuge eines versuchten Diebstahls und griff ein. Er sprach den vermeintlichen Dieb auf dem Marktplatz an, der unbekannte Täter wiederum zog einen Schlagstock aus einer blauen Ikea-Tasche und bedrohte den jungen Mann bevor er anschließend in Richtung Bruchstraße floh. Der Unbekannte, wohlmöglich Teil der Obdachlosen-Szene, trug eine rote Mütze und eine dunkle beigefarbene Jacke mit Kapuze. Er führte zum Tatzeitpunkt ein schwarzes E-Bike mit sich, auf dessen Gepäckträger sich eine blaue IKEA-Tasche befand. Falls Sie Zeuge des Vorfalls waren oder Informationen zu dem flüchtigen Täter haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

