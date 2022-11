Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruch in Kindertagesstätte

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 22.11.2022, 18.30 Uhr, bis 23.11.2022, 07.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Wilhelm-Hauff-Straße ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein niedriger zweistelliger Geldbetrag.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell