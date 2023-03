POL-LIP: Lage - Fahndungsrücknahme - 14jähriger Jugendlicher wohlbehalten zurück

Lippe (ots) - Seit Montagmorgen (27.02.2023) wird ein 14-jähriger Junge aus Lage vermisst. Der Jugendliche entfernte sich gegen 14 Uhr aus seiner Wohngruppe in der Schillerstraße in Lage. Zuletzt wurde er Dienstagmorgen (28.02.2023) gegen 8 Uhr am Bahnhof in Detmold gesehen. Eine Eigengefährdung lässt sich ...

