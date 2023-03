Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen: Wer hat den Jugendlichen gesehen?

Lippe (ots)

Seit Montagmorgen (27.02.2023) wird ein 14-jähriger Junge aus Lage vermisst. Der Jugendliche entfernte sich gegen 14 Uhr aus seiner Wohngruppe in der Schillerstraße in Lage. Zuletzt wurde er Dienstagmorgen (28.02.2023) gegen 8 Uhr am Bahnhof in Detmold gesehen. Eine Eigengefährdung lässt sich aufgrund des jugendlichen Alters nicht ausschließen. Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/node/100061

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Jungen geben? Hinweise bitte unter (05261) 9330 an unser Kriminalkommissariat 6 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell