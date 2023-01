Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbrüche in Wohnhäuser, an der Färberstraße verscheucht ein Nachbar den Täter

Saerbeck (ots)

In Saerbeck hat es am Mittwoch (11.01.23) zwei Einbrüche gegeben. Ein Nachbar hat am späten Mittwochnachmittag einen Einbrecher verscheucht, der gerade dabei war, in ein Haus an der Färberstraße einzusteigen. Um kurz nach 18.00 Uhr beobachtete der Zeuge eine unbekannte Person, die sich am Fenster des Nachbarhauses zu schaffen machte. Er schrie den Unbekannten an. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Haus liegt nahe eines Walls, der das Wohngebiet von einem Industriegebiet trennt.

Später stellte die Polizei fest, dass das Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt worden war. Es liegt nur eine vage Täterbeschreibung vor: Der Unbekannte war ein Mann, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und komplett schwarz gekleidet.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Eschgarten. Sie hebelten der Spurenlage zufolge die Terrassentür auf. Die Täter durchsuchten zahlreiche Räume nach Diebesgut. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Die Polizei in Emsdetten ermittelt zu diesen Taten und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

