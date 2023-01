POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag (10.01.23) in Reckenfeld ist ein Laster-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Emsdetten fuhr zunächst gegen 10.40 Uhr mit einem blauen Ford auf dem Emsdettener Damm in Richtung Emsdetten. An der Ampel an der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße übersah er ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht und fuhr auf einen Lastwagen auf, der ...

