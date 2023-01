Polizei Steinfurt

POL-ST: 17-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Ibbenbüren in Untersuchungshaft

Münster, Ibbenbüren (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilungen "Tötungsdelikt an Lehrerin in Ibbenbüren, Probleme in der Schule" (ots vom 11.01.2023, 11:11 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5413739

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Steinfurt und Polizei Münster

Der 17-jährige Tatverdächtige, der im Verdacht steht, am Dienstagnachmittag (10.1.) seine 55-jährige Lehrerin in einem Berufskolleg in Ibbenbüren getötet zu haben, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Ein Richter erließ am Mittwochabend (11.1.) Haftbefehl.

Die Obduktion des Leichnams der 55-jährigen Lehrerin ergab, dass diese durch den hohen Blutverlust aufgrund der zahlreichen Stichverletzungen verstorben ist.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der 17-jährige Beschuldigte äußerte sich weiterhin nicht zur Tat.

Presseanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

