Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. 30-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise!

Lippe (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am Donnerstag (02.03.2023) als vermisst gemeldet. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch (01.03.2023) gegen 11:15 Uhr in Detmold gesehen. Es besteht der Verdacht, dass sich der 30-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Er ist vermutlich mit einem Pkw (brauner Ford Focus) mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-NJ 10 unterwegs. Fotos und eine Beschreibung des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/100120

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 6, Rufnummer 05261 9330 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell