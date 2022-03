POL-HWI: Gestohlene Fahrräder und E-Bikes sichergestellt

Wismar (ots) - Am gestrigen Morgen wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in ein in Sanierung befindliches Einfamilienhaus in Wismar informiert. Am vergangenen Wochenende, 11. März 2022, 17:00 Uhr bis darauffolgenden Montagmorgen, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus, welches gerade saniert und unbewohnt ist, in der Inselstraße in Wismar ein. Aus dem Erdgeschoss wurde diverses Werkzeug, wie eine ...

mehr