Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm-Mitte (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wörthstraße war am Montag, 23. Januar, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten zwischen 17.06 Uhr und 19 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Am Fenster entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

