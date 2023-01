POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 16. Januar bis 22. Januar 2023

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte haben am Sonntag, 22. Januar, zwischen 00.20 und 00.50 Uhr zwei Müllcontainer auf dem Zentralfriedhof an der Horster Straße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Abfallbehälter, es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei) ...

