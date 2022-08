Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf A29 - Lkw mit grünem Tankauflieger beschädigt Mittelschutzplanke ++ Böschungsbrand Höhe AS Oldenburg- Hafen++

Oldenburg (ots)

Am 01.08.22, um 16.59 Uhr, befährt ein Lkw mit Tankauflieger die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Zetel und Varel-Bockhorn kommt er kurz vor dem dortigen Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und touchiert die dortige Mittelschutzplanke. Insgesamt werden auf einer Strecke von ca. 120 Metern 27 Elemente der sogenannten "Super Rail" Planke beschädigt. Im Anschluss an den Verkehrsunfall hält der Fahrzeugführer kurz auf dem Standstreifen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernt er sich dann von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall kann von einem vorbeifahrenden Zeugen beobachtet werden, welcher den Unfall der Polizei meldet. Die sofort darauf eingeleitete Fahndung nach dem unfallflüchtigen Fahrzeug verläuft leider ohne Erfolg. Auf Grund der Spurenlage und der festgestellten Schäden an der Mittelschutzplanke kann davon ausgegangen werden, dass der Lkw ebenfalls beschädigt sein muss. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 15000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugführer oder dem Lkw machen können werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg, Telefonnummer 04402 9330, zu melden.

++

Weiterhin kam es um 19.07 Uhr an der Autobahn 29, zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Ohmstede und Oldenburg Hafen, zu einem Böschungsbrand. Zahlreiche Hinweise auf den Brand wurden der Polizei per Notruf gemeldet. Insgesamt waren mehrere hundert Quadratmeter der Böschung und einer angrenzenden Wiese betroffen. Die Berufsfeuerwehr Oldenburg und die freiwillige Feuerwehr Osternburg rückten aus und konnte den Brand löschen. Während des Brandes und der Löscharbeiten kam es zu einer starken Rauchentwicklung, so dass die Fahrbahn der A 29 zeitweise halbseitig gesperrt werden musste. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell