Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B401+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 29.07.2022, gegen 13:25 Uhr, ereignete sich auf der B401, Höhe Küstenkanalstraße Hausnummer 13, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzen Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 49-jähriger aus Harkebrügge mit seinem Pritschenwagen mit Anhänger die B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Süddorf. In Höhe der Küstenkanalstraße 13 geriet er mit seinem Gespann leicht nach rechts auf den Grünstreifen der Straße. Durch Gegenlenken zog der Fahrzeugführer sein Fahrzeug nach links. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw VW Golf einer 30-jährigen Edewechterin. Die Edewechterin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pritschenwagens und seine 35-und 26-jährigen Mitfahrer wurden schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Bergungs-und Rettungsarbeiten ist die Küstenkanalstraße voll gesperrt. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden anhalten. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

