Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fußgängerin wird schwer verletzt

Wesel (ots)

Eine Fußgängerin ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Autofahrer wollte am Donnerstag gegen 19 Uhr von der Poppelbaumstraße nach rechts auf die Baustraße abbiegen. Dabei stieß der Wagen des 26-jährigen Weselers mit der 18-jährigen Fußgängerin zusammen, die zur gleichen Zeit die Baustraße überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde die Hünxerin so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei Wesel sucht Zeugen des Unfalls, die sich bei ihr unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden können.

