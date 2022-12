POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen Montag, 26.12.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Kollision mit Gegenverkehr - B486 Gemarkung Langen Erheblicher Alkoholeinfluss in Verbindung mit Nutzung des Handys führte dazu, dass ein 54-jähriger Opel-Fahrer aus Langen am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen ...

