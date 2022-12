POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, den 25.12.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbrecher wird ertappt und flüchtet - Mühlheim (fg) Kurze schwarze Haare, 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur und 1,75 bis 1,80 Meter groß: So lautet die Beschreibung eines Einbrechers, der am frühen Donnerstagmorgen beabsichtigte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße (10er-Hausnummern) einzudringen. ...

