POL-OF: Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen gesucht; Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Geschädigte bitten melden und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen gesucht - Offenbach

(cl) Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz nach einem Unfall am Freitagmorgen mit einem Streifenwagen. Um 5.45 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Waldstraße in Richtung Innenstadt. Der Streifenwagen war ersten Erkenntnissen zufolge mit Sonderrechten zu einem dringlichen Einsatz unterwegs. Ein 59-jähriger Kia-Fahrer aus Offenbach befuhr in diesem Moment den Hessenring in Richtung Waldstraße. An der Kreuzung Waldstraße / Hessenring soll der Streifenwagen die Waldstraße offenbar bei Rot anzeigender Ampel überquert haben. Im gleichen Moment fuhr auch der Offenbacher in die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kia-Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnpolizei aus Langenselbold hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Zeugensuche nach Autoaufbrüchen - Offenbach

(cl) Autoknacker waren in der Nacht zum Donnerstag in Offenbach zugange und machten sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Die Täter hatten jeweils eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere des jeweiligen Fahrzeuges zu gelangen. In der Schillerstraße gingen die Täter einen Skoda und einen Opel, in der Hainstädter Straße einen Hyundai und einen VW und in der Auheimer Straße einen BMW an. Unter anderem entwendeten die Diebe Bargeld. Im Buchrainweg entwendeten die Täter die Frontscheinwerfer eines Porsche. Im Carl-von-Ossietzky-Weg bauten die Autoknacker das Lenkrad von einem BMW aus. Die Aufbrüche wurden am Donnerstagmorgen festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Tatzeit nach Mitternacht liegen. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

3. Paketdiebstahl geht schief: Wer sah Person davonrennen? - Heusenstamm

(fg) Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, legte ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes ein Paket in einem Hochhaus in der Feldbergstraße (10er-Hausnummern) vor einer dortigen Wohnungseingangstür ab und beabsichtigte das Gebäude wieder zu verlassen. Hierbei kam ihm ein etwa 16 bis 19 Jahre alter Unbekannter, der sich offenbar bereits im Gebäude aufgehalten hatte, mit dem zuvor abgelegten Paket entgegen. Da sich die Person nicht ausweisen konnte nahm der Paketzulieferer die Sendung wieder an sich. Kurz nachdem der Lieferdienstmitarbeiter das Paket wieder in seinem Fahrzeug deponiert hatte, ging der Unbekannte an ihm vorbei und besprühte ihn unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät. Um zu flüchten, stieg der etwa 1,75 Meter große Unbekannte von hagerer Statur in ein Taxi. Da der Taxifahrer die Abfahrt jedoch verweigerte, er hatte den zuvor stattgefundenen Vorfall wohl beobachtet, floh der Jugendliche zu Fuß; er trug eine Basecap und schwarze Sportschuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

4. Handy und Handtasche geraubt: Polizei sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(fg) Unter Vorhalt eines Messers raubte ein Unbekannter einer 25-Jährigen am Donnerstagabend, gegen 23.10 Uhr, in der Hirtengasse (10er-Hausnummern) ihr Handy sowie ihre Handtasche. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich der etwa 1,80 Meter große Mann, der laut Zeugenbeschreibung einen Oberlippenbart hatte, der Frau aus Neu-Isenburg, ging diese körperlich an und forderte die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Da sie der Forderung zunächst nicht nachkam, drohte er im weiteren Verlauf mit vorgehaltenem Messer. Mit seiner Beute floh der Unbekannte anschließend. Er trug eine schwarz-weiße Mütze und eine schwarze Jacke. Die Geschädigte des Straßenraubes blieb offenbar unverletzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer schrieb den Zettel zur Unfallflucht? - Neu-Isenburg

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Donnerstag in der Ernst-Reuter-Straße in Höhe der Hausnummer 11 ereignet hat, sucht die Polizei einen unbekannten Hinweisgeber. Ein Zeuge, der den Zusammenstoß mit einem schwarzen geparkten VW beobachtet hatte, hinterließ einen Zettel mit dem vermeintlichen Kennzeichen des Unfallverursachers. Da die Personalien des Zettelschreibers jedoch nicht vorliegen, bittet die Polizei diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

6. Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus - Dietzenbach

(cl) Innerhalb von 30 Minuten müssen Unbekannte am Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Nordweststraße (100-Hausnummern) eingedrungen sein. Die Bewohner verließen es gegen 11.15 Uhr. Als sie nach rund einer halben Stunde zurückkamen, stellten sie den Einbruch fest. Die Täter zerstörten das Glas einer Zugangstür und gelangten so in das Wohnhaus und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Nach Einbruch Bargeld entwendet - Dietzenbach

(cl) Im Zeitraum von Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, bis kurz nach Mitternacht hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Hochparterre-Wohnung in der Talstraße (10-er Hausnummer) auf und entwendeten Bargeld aus dieser. Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main Kinzig

1. Zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen - Hanau/Wolfgang

(fg) Diebe stahlen in der Zeit zwischen Mittwochmorgen, 11.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, einen Mercedes AMG CLS und einen BMW 730d in der Straße "Alter Wald". An den beiden hochwertigen Fahrzeugen waren jeweils HU-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei, die den Mercedes und den BMW umgehend zur Fahndung ausgeschrieben hat, bittet Zeugen des Diebstahls sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Zeugen nach Unfall gesucht - Hanau/Steinheim

(fg) Im Rahmen eines Unfalls an einer mit Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 45 in Steinheim sucht die Polizei nach Zeugen; beide Unfallbeteiligte gaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, "freie Fahrt" für ihre Fahrtrichtungen angezeigt bekommen zu haben. Gegen 6.15 Uhr kam es auf der Kreuzung der Bundesstraße zur Pfaffenbrunnenstraße zwischen dem Smart einer 23-jährigen Hanauerin und dem Audi A1, an dessen Steuer ein 28 Jahre alter Mann aus Hanau saß, zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten blieben offenbar unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.800 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung beziehungsweise zum darauffolgenden Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Hanau Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

3. Parkbank brannte - Wer kann Hinweise geben? - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Eine Streifenbesatzung stellte am frühen Freitagmorgen, kurz vor 2 Uhr, den Brand einer Sitzbank auf dem Feldweg mit der Gemarkung "Am neuen Weg" nahe der Fasaneriestraße fest und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

4. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Geschädigte bitten melden - Bruchköbel/Nidderau

(fg) Dank eines aufmerksamen Zeugen stoppte eine Streifenbesatzung am Donnerstagabend den Fahrer eines Renault Kangoo, der zuvor auf der Bundesstraße 45 zwischen Bruchköbel und Nidderau verkehrsgefährdend unterwegs gewesen sein soll. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streife deutlichen Alkoholgeruch fest; ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,33 Promille. Gegen 20.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er kurz nach der Auffahrt Bruchköbel ein auffällig fahrendes Fahrzeug beobachtet habe. Der weiße Renault Kangoo sei deutlich zu langsam und in Schlangenlinien gefahren. Auf der Bundesstraße habe der Wagen mehrfach die Fahrspur verlassen und sei auf den Gegenfahrstreifen gekommen, wo Verkehrsteilnehmer teilweise haben ausweichen müssen. Der Renault-Fahrer fuhr letztlich im Stadtteil Windecken bei der Abfahrt "Allee Süd" ab, lenkte den Wagen dort über eine Verkehrsinsel und kam zum Stehen. Der Mitteiler blieb bis zum Eintreffen der Streifenbeamten vor Ort. Auf den 38 Jahre alten Mann aus Nidderau kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu; die Fahrerlaubnis wurde vorerst eingezogen. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache wurde der 38-Jährige entlassen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Kangoo-Fahrers machen können. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Die Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße ist unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu erreichen.

Offenbach, 23.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

