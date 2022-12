Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus; ahrerin bei Unfall leicht verletzt und hoher Sachschaden und mehr

Bereich Offenbach

1. Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus - Offenbach

(cl) Nach einem Brand am Dienstagabend, in einem Wohnhaus in der Mittelseestraße, bei dem nach aktuellen Schätzungen ein Schaden von rund 300.000 Euro entstand, liegen erste Erkenntnisse vor. Nach einer ersten Begutachtung der Brandursachenermittler, brach der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Wohnung im ersten Stock aus. Gegen 20.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in dem Mehrfamilienhaus gerufen. Zum Entstehungszeitpunkt des Brandes befanden sich nach jetzigem Ermittlungsstand keine Personen in der Wohnung. Das Feuer griff auf die Außenfassade des Wohnhauses über. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

2. Zeugensuche: Trio ließ Einkaufstüten zurück - Mühlheim

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft am Freitagnachmittag in der Ulmenstraße (10er-Hausnummern) und bittet Zeugen sich zu melden. Gegen 16.45 Uhr betrat das Trio den Selbstbedienungsladen und packte Lebensmittel mit einem Warenwert von rund 300 Euro in mehrere vor Ort befindliche Einkaufstüten. Da sie das Geschäft offenbar ohne zu bezahlen verließen, sprach sie ein Zeuge unweit des Ladens auf ihr Handeln an. Daraufhin ließen die drei Jugendlichen im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren die gefüllten Tüten zurück und flüchteten. Sie waren mit Daunenjacken bekleidet; einer der Unbekannten trug eine auffällig rote Basecap. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Anhänger entwendet: Zeugen gesucht - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) In der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Dienstagvormittag haben Unbekannte einen in der Koberstädter Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten Personenanhänger des Herstellers Eduard entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Standort des Anhängers haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizei in Langen.

4. Unfallflucht: VW Golf angefahren - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Einen VW Golf hat am Montagmorgen eine Unbekannte in der Ulmenstraße angefahren und ist anschließend davongefahren. Nach Angaben eines Zeugen war die Unbekannte gegen 9.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Straße "Am Schäferpfad" in Richtung "Am Wilhelmshof" unterwegs. An der Kreuzung Ulmenstraße bog die Fahrerin nach links in die Ulmenstraße ab. Dabei soll sie offenbar aufgrund der Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und mit einem in Höhe der Hausnummer 23 geparkten weißen VW Golf zusammengestoßen sein. Die etwa 20 Jahre und 1,70 bis 1,75 Meter große Dame sei wohl ausgestiegen, habe die Heckscheibe freigekratzt und sei anschließend weitergefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Audi mit F-Kennzeichen gehandelt haben. Dieser müsste im Frontbereich beschädigt sein. Am Golf entstand ein Schaden von etwa 2.300 Euro. Die Unfallfluchtgruppe bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Einbrecher erbeuteten Elektroartikel - Obertshausen/Hausen

(fg) In der Bürgermeister-Mahr-Straße waren Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zugange und entwendeten Elektroartikel aus einem dortigen Ladengeschäft (einstellige Hausnummern). Durch das Aufhebeln der elektrischen Zugangstür verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Montagabend, 19.20 Uhr und Dienstagmorgen, 10 Uhr, Zugang ins Ladeninnere. Im Anschluss durchsuchten sie das Geschäft und nahmen Bargeld sowie Elektroartikel mit. Hinweise zum Einbruch bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

6. Wer sah den Straßenraub? - Jugendlicher bekam Tüte entrissen - Dietzenbach

(jm) Ein Jugendlicher wurde am frühen Dienstagabend in der Eisenbahnstraße Opfer eines Straßenraubes. Kurz vor 18 Uhr war der Junge im Bereich des Bahnhofes unterwegs, als ihn eine Gruppe Jugendlicher im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren ansprach. Anschließend riss ihm eine Person aus der Gruppe eine Plastiktüte aus der Hand und rannte davon. Die anderen warteten zunächst und liefen danach ebenfalls weg. In der Tüte befanden sich verschiedene Mützen. Der Täter soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarz-glänzende Daunenjacke getragen haben. Eine weitere Person hatte eine graue Sweatjacke an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Zeugen nach Unfall gesucht - Seligenstadt

(fg) Nach einem Unfallgeschehen an der Kreuzung Jahnstraße / Ellenseestraße am Dienstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 47 Jahre alte Frau in ihrem Ford Fiesta die Ellenseestraße. Zur selben Zeit war eine 43-Jährige in ihrem Audi auf der Jahnstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich, der durch eine Ampelanlage geregelt wird, kam es letztlich zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere Hinweisgeber die Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision machen können, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Fahrerin bei Unfall leicht verletzt und hoher Sachschaden - Großkrotzenburg

(jm) Auf der Landesstraße 3308/Einmündung Marie-Curie-Straße ereignete sich am Dienstagmittag ein Unfall, bei dem eine 44 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Gegen 12.15 Uhr befuhr die 44-Jährige mit ihrem 5er-BMW die Marie-Curie-Straße und wollte an der Einmündung links auf die Landesstraße 3308 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden, auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße in Richtung Forststraße fahrenden, 62 Jahre alten Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die BMW-Lenkerin eine Kopfverletzung zuzog. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll die dortige Ampelanlage nicht in Betrieb gewesen sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Offenbach, 21.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

