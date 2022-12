Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Ladendiebe in Neu-Isenburg vorläufig festgenommen; Zeugensuche nach nach versuchtem Straßenraub; Knallkörper im Schlossgarten in Hanau sichergestellt; usw.

Bereich Offenbach

1. Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(fg) Polizeibeamte nahmen am Montagabend zwei Männer im Alter von 28 und 44 Jahren nach einem mutmaßlichen Handydiebstahl aus einem Elektrofachmarkt in der Hermesstraße vorläufig fest. Gegen 19.15 Uhr meldete sich ein Ladendetektiv aus dem Isenburgzentrum bei der Polizei und gab an, dass er zwei Männer festhalte, die offenbar Handys aus den Auslagen entwendet haben. Kurz darauf nahm die herbeigeeilte Polizeistreife die tatverdächtigen Hanauer vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Männer zuvor das Ladengeschäft, öffneten dortige Auslageboxen und nahmen vier Mobiltelefone an sich. Einer der Tatverdächtigen soll das Umfeld beobachtet haben, während der andere die Mobiltelefone in eine mitgeführte Tasche gesteckt haben soll. Aufgrund des Verdachts des Diebstahls mussten die mutmaßlichen Diebe mit zur Polizeistation. Im Rahmen einer durchgeführten Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten sechs weitere Mobiltelefone, deren Herkunft nun geklärt wird. Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung, die seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet worden war, konnte ein Tablet aufgefunden werden. Da nicht auszuschließen ist, dass es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt, wurde auch dieses sichergestellt. Auf der Wache wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt und es wurde eine DNA-Entnahme durchgeführt. Auf die beiden Männer, die nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen wurden, kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls zu.

2. Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(jm) Eine Frau wurde am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, auf dem Gehweg der Steglitzerstraße von einem etwa 1,90 Meter großen Straßenräuber angegriffen, woraufhin zunächst ein Gerangel entstand. Der Täter flüchtete dann mit einer der Taschen der Neu-Isenburgerin. Das Opfer lief hinterher und holte ihn ein. Bei einer erneuten Rangelei ließ der Mann die Tasche zurück und lief davon. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung. An seiner Kapuze waren gelbe Akzente. Die Kripo Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Knallkörper im Schlossgarten sichergestellt - Hanau

(fg) Bei einer Personenkontrolle am Sonntagabend im Schlossgarten nahe der Nordstraße fanden Polizeibeamte 78 augenscheinlich illegale Knallkörper; diese wurden sichergestellt. Gegen 18.45 Uhr fiel den Polizeibeamten eine vierköpfige Personengruppe auf, die daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde. Auf einen 16-Jährigen aus Bruchköbel, der ersten Erkenntnissen zufolge für die mitgeführten Knallkörper verantwortlich ist, kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu. Er sowie seine Begleiter im Alter von 14, 16 und 17 Jahren wurden im Nachgang an die Erziehungsberechtigten überstellt.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Hochstädter Landstraße - Hanau

(fg) Am Freitag ereignete sich zwischen 16 und 19.50 Uhr in der Hochstädter Landstraße in Höhe der Hausnummer 38 eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein geparkter Fiat Punto beschädigt wurde. Der Schaden an der Fahrerseite beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro. Da es sich um eine viel befahrene Straße handelt, könnten Verkehrsteilnehmer die Unfallflucht beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

3. Zeugensuche: 20-Jährige sexuell belästigt - Nidderau

(cl) Ein Unbekannter soll am Montagnachmittag eine 20-jährige Nidderauerin auf ihrem Weg vom Bahnhof Windecken in Richtung Heldenbergen sexuell belästigt haben. Zuvor verließen sowohl die Niddauerin, als auch der circa 20 bis 25 Jahre alte Mann, gegen 16.30 Uhr, die Regionalbahn 34 aus Hanau am Bahnhof Windecken. Auf dem Weg in Richtung Heldenbergen sei ihr der Unbekannte, der als 1,80 Meter groß beschrieben wird, hinterhergelaufen. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Basecap und hatte eine Herrentasche dabei. Beim Hinterherlaufen soll er die 20-Jährige nach ihrer Nummer gefragt haben. Die 20-Jährige verneinte dies mehrfach, woraufhin ihr der Mann an ihr Gesäß gefasst haben soll. Die Nidderauerin suchte anschließend in einer Bank nach Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Nach Glatteisunfall davongefahren - Erlensee

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, in der Langstraße sucht die Polizei den Fahrer eines silbernen Opel Corsa; dieser ist mit seinem Wagen, an dem laut Zeugenangaben MKK-Kennzeichen angebracht waren, die Langstraße in Richtung Leipziger Straße entlanggefahren und habe offenbar aufgrund des Glatteises die Kontrolle über sein Auto verloren. In Höhe der Hausnummer 8 stieß der Corsa gegen einen geparkten Citroen und verursachte hierbei einen Schaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher in Richtung der Autobahn 45 / Langenselbold davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um weitere Hinweise.

Offenbach, 20.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

