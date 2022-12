Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 18.12.2022

Bereich Offenbach

Einbruch in Einfamilienhaus - Rodgau

Bislang unbekannte Diebe nutzten am Samstag, 17.12.2022 die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Rodgau, Humboldtstraße aus und brachen dort ein. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 20 Uhr begaben sich die Täter zunächst zur Terrassentür und hebelte an dieser mehrfach. Anschließend drangen sie über ein Fenster in das Haus ein, durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069/80981234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 18.12.2022, Baum PvD

