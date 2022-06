Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte kletterten in der Nacht von Dienstag, 14.06.2022, auf Mittwoch, 15.06.2022, auf einen im Hochparterre gelegen Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Obere Schanzstraße. Dort öffneten sie die gekippte Balkontür und gelangten in die Wohnung. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

