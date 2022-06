Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Bei Reinigung einer Hausfassade Brand verursacht

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 18.10 Uhr, ein Dachbrand an einem Haus in der Rotbergerstraße in Rheinweiler gemeldet. Ein 41-jähriger Arbeiter war damit beschäftigt Pflanzen an einer Hausfassade unter dem Einsatz eines Gasbrenners zu entfernen. Plötzlich wurde Rauch aus dem Hausdach wahrgenommen. Sofort begann man mit Löscharbeiten und der Evakuierung der Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr musste die Ausbruchsstelle nur noch kontrollieren. Nachlöscharbeiten waren nicht mehr nötig. Vermutet wird, dass es durch das Abbrennen der Pflanzen zu einem Schwelbrand an dem Dach kam. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

