Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verteilerkasten vom Wasserverband beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum von Freitag, 10.06.2022, bis Dienstag 14.06.2022, einen Kabelverteiler eines Wasserverbandes. Der Schaden an dem Verteilerkasten und dem Fundament wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Verteilerkasten steht am Winzerweg in der Nähe des Kreisverkehres zwischen Binzen und Haltigen, wo die Kreisstraße 6328 (Dorfstraße) nach Ötlingen hochgeht. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h) sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell