Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mutmaßlicher Raddieb in Offenbach vorläufig festgenommen; Stadtpolizist in Dietzenbach angegriffen; Zeugin nach Unfall in Neuberg gesucht und vieles mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlicher Raddieb vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb nahm eine Streifenbesatzung am frühen Freitagmorgen auf der Carl-Ulrich-Brücke vorläufig fest; sein Komplize ließ ein offenbar geklautes Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß. Gegen 3.10 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Polizei und gab an, dass er soeben einen Fahrraddiebstahl in der Straße "Hafeninsel" (30er-Hausnummern) beobachtet habe. Mindestens vier Personen seien aus der Tiefgarage des Wohnhauses mit offensichtlich geklauten Rädern geflüchtet; sein E-Bike des Herstellers Deville sei ebenfalls unter den mitgeführten Fahrrädern. Aufgrund der zeitnahen Alarmierung der Polizei konnte im Rahmen der Fahndung der 19-Jährige auf einem Mountainbike gestellt werden. Sein flüchtender Komplize ließ ein Rad von "Cannondale" zurück. Die Beamten stellten die beiden Fahrräder sicher. Das E-Bike des Mitteilers konnte in der Konstanzer Straße in Frankfurt aufgefunden und an ebendiesen zurückgegeben werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich der 19-Jährige gemeinsam mit mindestens drei weiteren Personen Zugang zu der Tiefgarage und dem dortigen Fahrradkeller verschafft. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Einbrecher erbeuteten am frühen Donnerstagabend aus einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Zellhecke" Bargeld. Zwischen 16.40 und 19.20 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück und drangen anschließend durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und verschwanden mit ihrer Beute offensichtlich über die Terrassentür. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich "Am Schwimmbad/ An der Zellhecke" Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche: Stadtpolizist angegriffen - Dietzenbach

(cl) Leichte Verletzungen zog sich ein Stadtpolizist nach einem tätlichen Angriff am Donnerstagnachmittag zu. Zuvor beabsichtigte der 63-jährige Ordnungshüter einen Parkverstoß zu ahnden. Hierbei notierte er gegen 15.25 Uhr im Theodor-Heuss-Ring ein Fahrzeug, welches offensichtlich unrechtmäßig abgestellt wurde. Der 39-jährige Halter sei sodann an seinem Fahrzeug erschienen und habe sich über die rechtliche Maßnahme des Stadtpolizisten echauffiert. Im folgenden Streitgespräch soll der 39-Jährige dem Ordnungshüter sein Mobiltelefon aus der Hand geschlagen und ihn zu Boden geschubst haben. Der Halter habe im weiteren Verlauf mehrfach den am Boden liegenden Stadtpolizisten geschlagen. Passanten schritten ein und zogen den 39-Jährigen zunächst weg. Ein weiterer Passant informierte eine in der Nähe befindliche Polizeistreife, die den aufgebrachten Fahrzeughalter schließlich vorläufig festnehmen konnte. Auch während der Sachverhaltsfeststellung soll sich der Halter weiterhin aggressiv verhalten haben, weshalb die Beamten ihre polizeilichen Maßnahmen mit der BodyCam aufzeichneten. Auf den 39-jährigen Dietzenbacher, der zunächst in eine Fachklinik gebracht wurde, kommt nun ein Strafverfahren zu. Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen VW geben? - Maintal/Dörnigheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend in der Stresemannstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 19 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Stresemannstraße in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. In Höhe der Hausnummer 71 verlor der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem geparkten roten Opel Astra zusammen. Dieser wurde wiederum auf einen grauen Mazda geschoben. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem Fahrer um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW mit MKK-Kennzeichen handeln. Nach dem Unfall stieg der Fahrer offenbar aus und telefonierte vor Ort. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zuvor fuhren offenbar weitere Fahrzeuge an dem Unfall vorbei. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich nun von den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern weitere Hinweise zu dem VW sowie dessen Fahrer. Diese und weitere Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? - Maintal/Bischofsheim

(jm) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe eines geparkten schwarzen Skoda Citigo an? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Maintal im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag, gegen 10.20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes im Dörnigheimer Weg (20er-Hausnummern) ereignete. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Skoda von etwa 1.500 Euro. Auf dem Zettel wurde ein Kennzeichen und eine Uhrzeit notiert. Die Polizei bittet nun den unbekannten Zettelschreiber und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Unfallzeugin gesucht - Neuberg

(kb) Bereits am 20. Oktober, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Ravolzhausen im Bereich des Kreisverkehrs Germanenstraße / Schulstraße / Rüdigheimer Straße ein Unfall. Hierbei ist es zu einer Berührung zwischen einem 13-jährigen Mädchen aus Neuberg und einem grauen Mercedes C-Klasse gekommen. Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu. Die 28-jährige Mercedes-Fahrerin aus Neuberg hielt, ebenso wie eine Zeugin an. Zwischen den beiden Beteiligten und der Zeugin entwickelte sich in der Folge ein längeres Gespräch.

Die Polizei sucht weiterhin nach der unbekannten Zeugin, die am Unfallort geholfen hat. Diese wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 16.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

