POL-OF: Autoknacker in Offenbach, Heusenstamm und Rodgau; Hoher Schaden nach Unfall in Langen; Audi A6 in Egelsbach entwendet; Minibagger in Maintal geklaut; uvm.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autoknacker bauten Lenkräder aus - Offenbach

(jm) Diebe stahlen aus einem geparkten BMW X6 im Carl-von-Ossietzky-Weg im Bereich der 10er-Hausnummern das Lenkrad. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, meldete der Eigentümer der Polizei, dass er zwei verdächtige Personen mit Handytaschenlampen gesehen habe. Als er anschließend an seinem Fahrzeug war, stellte er die eingeschlagenen Dreieckfenster sowie das Fehlen seines Lenkrades fest. Die beiden Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer war etwa 1,90 Meter groß und dünn. Der andere war kleiner (etwa 1,80 Meter groß). Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Elektronik aus Pkw entwendet - Heusenstamm

(kb) Aus einem in der Breslauer Straße (40er-Hausnummern) geparkten Mini wurden in der Nacht von Dienstag (19 Uhr) auf Mittwoch (7.30 Uhr) sämtliche festverbaute Elektronikelemente entwendet. Die Täter bauten unter anderem den Tacho, das Navigationsgerät sowie weitere Bedienelemente aus. Diese haben insgesamt einen Wert von ungefähr 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Hoher Sachschaden nach Unfall - Langen

(kb) Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf zu erheblichen Behinderungen nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug. An der Kreuzung der Bundestraße und der Kreisstraße 168 wendete nach ersten Erkenntnissen ein 46-jähriger Lastwagen-Fahrer und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer. Hierbei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro. Da in der Folge auch Betriebsmittel ausliefen, war auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort. Die Behinderungen an der Unfallstelle dauerten bis etwa 22 Uhr. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise ergaben, dass der Lastwagenfahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

4. Autodiebe stahlen schwarzen Audi A 6 - Egelsbach

(jm) Autodiebe stahlen einen in der Straße "Lorscher Zehnt" geparkten Audi A6. Der schwarze Pkw war auf dem Grundstück im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 5.40 Uhr. Am Auto waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des A6 unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Polizei sucht Zeugen nach Tachodiebstahl aus BMW - Rodgau

(kb) Bereits in der Nacht zum 6. Dezember haben Unbekannte zwei Scheiben an einem in der Straße "Leipziger Ring" (60er-Hausnummern) geparkten 7er BMW eingeschlagen. Danach demontierten sie das Lenkrad und entfernten den Tacho. Mit dem Tachometer flüchteten die Autoaufbrecher unerkannt; möglicherweise ließen sie das ausgebaute Lenkrad zurück, da sie bei der Tatausführung gestört worden sein könnten. Wer kann Hinweise zum Sachverhalt oder auf die Täter geben? Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach.

6. Zeugensuche nach Körperverletzung an Bushaltestelle - Seligenstadt

(fg) Nach einer Körperverletzung am Mittwochnachmittag an der Bushaltestelle in der Würzburger Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 16-Jähriger soll aus bisher unbekannten Gründen gegen 13.20 Uhr von einem etwa 17 bis 18 Jahre alten Unbekannten geschubst und getreten worden sein. Möglicherweise waren noch weitere Personen an dem Vorfall beteiligt. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte, der eine weiße Steppjacke trug, soll nach dem Angriff mit weiteren Personen in den Bus der Linie 86 eingestiegen sein. Der 16-Jährige verletzte sich und kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Minibagger geklaut - Maintal

(kb) Am Dienstagabend entwendeten Unbekannte einen gelben Minibagger der Marke Komatsu von einer Baustelle in der Straße "Alter Kesselstädter Weg" (einstellige Hausnummern). Der Bagger, der einen Wert von zirka 50.000 Euro hat, wurde offenbar in eine umliegende Straße auf ein unbekanntes Fahrzeug verladen und abtransportiert. Die Kriminalpolizei Hanau sucht Zeuginnen und Zeugen zum Diebstahl, der sich zwischen 20.15 und 20.45 Uhr ereignet hat. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 15.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

