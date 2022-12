Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Glatteis sorgte für Vielzahl an Einsätzen; 13-Jähriger Radfahrer bei Unfallflucht verletzt; Gestohlener Minibagger im Saarland sichergestellt und mehr

Offenbach (ots)

Bereiche Main-Kinzig und Offenbach

1. Glatteis sorgte für Vielzahl an Einsätzen

(fg) Die winterlichen Witterungsverhältnisse am Montagmorgen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch teils spiegelglatte Straßen sorgten für eine Vielzahl an Unfällen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nahmen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen Verkehrsunfälle im hohen zweistelligen Bereich auf. In der Borngartenstraße in Dreieich kam ein Linienbus, der in Richtung des Bahnhofs in Langen unterwegs war, im Bereich der Neckarstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der ersten Unfallaufnahme kurz vor 7 Uhr klagten 16 im Bus befindliche Personen über Schmerzen; zehn Fahrgäste im Alter von 16 bis 52 Jahren kamen zu weiteren medizinischen Untersuchungen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der am Bus entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Im Hanauer Stadtteil Lamboy sperrten Beamte der Polizeistation Hanau II am Morgen zeitweise die Straße "An der Brückengrube" sowie die "Johann-Carl-Koch-Straße". Gegen 6.30 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer und gab an, dass er gegen ein geparktes Auto gefahren sein. Noch während der Anfahrt einer Polizeistreife wurde im dortigen Bereich ein weiterer Verkehrsunfall aufgrund der Straßenglätte gemeldet; auch ein alarmierter Rettungswagen rutschte bei der Anfahrt in der Johann-Carl-Koch-Straße von der Fahrspur ab und beschädigte ein geparktes Auto. Letztlich stellten die Polizeibeamten, die die letzten Meter zur Unfallstelle aufgrund der enormen Glätte zu Fuß zurücklegten, fünf Unfallbeteiligte fest; ersten Ermittlungen zufolge blieben alle Beteiligten unverletzt. Bei dem Großteil der Unfälle handelte es sich um Sachschadenunfälle. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer sich weiterhin mit Vorsicht und angepasster Geschwindigkeit fortzubewegen.

Bereich Offenbach

1. Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht - Offenbach

(fg) Beamte des Polizeireviers suchen nach einer Sachbeschädigung in der Berliner Straße (190er-Hausnummern) Zeugen. Bereits am Donnerstag schmissen Unbekannte einen Stein gegen ein Fenster des Kommunalen Jobcenters Offenbach; hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 12 und 17 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Terrassentür und Fenster aufgebrochen - Rodgau/Hainhausen

(jm) Die Terrassentür und Fenster eines Einfamilienhauses in der Humboldstraße (10er-Hausnummern) haben Einbrecher am Samstag, zwischen 10.45 und 20.15 Uhr, aufgehebelt. Zuvor hatten sie die dortigen Rollläden hochgeschoben. Anschließend nahmen die Täter eine schwarze Lederbrieftasche sowie Schmuck aus dem Haus mit. Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. In Doppelhaus eingebrochen - Neu-Isenburg

(jm) Ein Doppelhaus in der Luisenstraße wurde am Freitagabend zum Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 16 und 23.30 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus im Bereich der 40-er Hausnummern, indem sie sich Zugang zum Balkon im ersten Obergeschoss verschafften. Dort öffneten die Einbrecher die Balkontür und gelangten in die eine Haushälfte. Dort durchwühlten sie mehrere Kisten; ob die Täter Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Anschließend gelangten sie offenbar über den Balkon auf das Dach und hebelten ein Fenster der anderen Haushälfte auf. Nachdem sie mehrere Räume im Ober- und Erdgeschoss durchsucht hatten, flohen sie mit einer Schmuckdose offenbar über die Terrasse. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Pedelec gestohlen - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Ein etwa 1,90 Meter großer Fahrraddieb mit Bart hat am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, ein Pedelec der Marke Cube in der Robert-Bosch-Straße vor einem Einkaufszentrum (10er-Hausnummern) gestohlen. Obwohl das mint-schwarze Bike mit einem Schloss gesichert war, konnte der dunkel gekleidete Täter das Pedelec entwenden. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über den Bereich der Warenanlieferung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. 13-Jähriger Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Langen

(jm) Nachdem ein 13-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Flatowstraße verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem beteiligten Unfallverursacher. Gegen 7.40 Uhr kam ein Unbekannter aus einer Garagenbucht und wollte nach links in die Flatowstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den 13-jährigen Langener, der nach links in die Garagenbucht einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Junge und klagte über Schmerzen im Schulter- und Kopfbereich. Er kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin oder der Fahrer fuhren jedoch davon. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Polo mit OF-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern in Langenselbold.

6. Einbrecher werden ertappt und flüchten - Mainhausen/Zellhausen

(jm) Zwei Unbekannte wurden am Sonntagabend bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Mainring (40er-Hausnummern) von einem Zeugen ertappt. Zuvor betraten die beiden Männer das Grundstück und schlugen eine Terrassentür ein. Anschließend gelangten sie ins Erdgeschoss des Hauses und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Als die Täter den Zeugen entdeckten, rannten sie umgehend davon. Der Zeuge gibt an, dass die beiden eine normale Statur hatten und dunkel bekleidet waren. Der Einbruchsversuch soll sich gegen 19.25 Uhr ereignet haben. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise - Seligenstadt

(jm) Wer am Mittwochnachmittag auf der Leipziger Straße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 17.30 und 18 Uhr kurz nach der Einmündung Karlsbader Straße ereignet hat, geben. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Leipziger Straße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße und stieß, vermutlich aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnissen, mit einem in Höhe der Hausnummer 21 geparkten VW Golf zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen davor geparkten weißen Hyundai i30 geschoben. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Gestohlener Minibagger im Saarland sichergestellt - Maintal / Sulzbach (Saarland)

(fg) Nachdem Unbekannte vergangene Woche einen Minibagger in der Straße "Alter Kesselstädter Weg" entwendet hatten, konnten Beamte des Kommissariats 22 in Gelnhausen einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen. Der Bagger der Marke Komatsu, der einen Wert von rund 50.000 Euro hat, konnte in Sulzbach im Saarland aufgefunden werden. In enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Sulzbach erfolgte die Sicherstellung im Bereich einer dortigen Baustelle. Die geschädigte Firma aus Bad Soden im Taunus befindet sich mittlerweile wieder im Besitz ihres Arbeitsgerätes. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern dauert noch an.

2. Unfallflucht: Wer beschädigte den silbernen Peugeot? - Erlensee/Rückingen

(jm) Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 7 Uhr, die hintere linke Seite eines in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkten Peugeot 607. Danach entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Wer fuhr gegen den schwarzen Audi TT? - Gelnhausen/Roth

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Herzbergstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Audi TT. In der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 10 Uhr, fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke Seite des im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Wagens. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Ganz bestimmter Zeuge sowie weitere Hinweisgeber nach Unfallflucht vor Brillengeschäft gesucht - Gründau/Rothenbergen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am letzten Montagnachmittag (12.12.) auf dem Parkplatz vor einem Augenoptikergeschäft in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) sucht die Polizei weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 15 Uhr ein mutmaßlicher Jeep-Fahrer einen geparkten Hyundai i20 beschädigt haben und anschließend davongefahren sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizei liegen gute Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher vor. Vor Ort waren wohl mehrere Personen anwesend. Unter anderem soll ein Zeuge Lichtbilder gefertigt, jedoch nicht seine Personalien hinterlassen haben. Dieser Zeuge sowie weitere, mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 19.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell